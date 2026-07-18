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«Вас никто не звал!»: абхазы требуют от российских туристов молиться на их реки

«Вас никто не звал!»: абхазы требуют от российских туристов молиться на их реки

mkset.ru Каждый июль в соцсетях и новостных лентах вспыхивает один и тот же сюжет: Абхазия напоминает гостям о правилах приличия, а туристы из РФ в ответ выдают порцию встречного юмора с привкусом горечи.

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Комментарии
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Оксана Иванова
И это совершенно правильно. Верх неуважения, когда по городу (не по пляжу) ходят полуголые целлюлитные тела, когда в транспорте или магазине людям приходится терпеть потные волосатые голые торсы или задницы в шорто-стрингах. Такое поведение называется быдлячество. И пусть не удивляются, что таких не жалует местное население,да и все нормально воспитанные люди.
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1 н.
HotRS
Именно так.
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1 н.
Ника
Еще в СССР, абхазы себя ужасно вели. Мы на пляж даже не ходили из-за этих дикарей. Но, за то на севере их встречали. Сидели они там, за то, что хотели не работая, миллионы иметь. Сейчас, они нашкодив, в своей республике скрываются.
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1 н.