«Вас никто не звал!»: абхазы требуют от российских туристов молиться на их реки

И это совершенно правильно. Верх неуважения, когда по городу (не по пляжу) ходят полуголые целлюлитные тела, когда в транспорте или магазине людям приходится терпеть потные волосатые голые торсы или задницы в шорто-стрингах. Такое поведение называется быдлячество. И пусть не удивляются, что таких не жалует местное население,да и все нормально воспитанные люди.

Ника

Еще в СССР, абхазы себя ужасно вели. Мы на пляж даже не ходили из-за этих дикарей. Но, за то на севере их встречали. Сидели они там, за то, что хотели не работая, миллионы иметь. Сейчас, они нашкодив, в своей республике скрываются.