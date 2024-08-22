"Тактическое отступление" с колоссальными потерями. Группировка в Торецке попала в ловушку. Сводка с фронтов СВО

Противник продолжает перебрасывать свои резервы в Курскую область, оголяя другие фронты. Наступательные движения украинцев, кажется, не думают сбавлять темп – ВСУ не считаются с количеством погибших и продолжают бить по нашим бойцам из всех доступных им орудий.