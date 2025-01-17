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В Санкт-Петербурге отменили государственную пошлину при приватизации квартиры

В Санкт-Петербурге отменили государственную пошлину при приватизации квартиры

Документы для приватизации можно подать онлайн или через "Горжилобмен".С начала 2025 года в Санкт-Петербурге вводится новая норма, освобождающая граждан от уплаты государственной пошлины при регистрации прав собственности на квартиры в процессе приватизации.

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