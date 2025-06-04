Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением

Знаменитый умилительный зверинец 77-летнего Арнольда Шварценеггера, состоящий из миниатюрной лошади Виски, свиньи Шелли и ослицы Лулу и нескольких собак является ни чем иным, как средством борьбы с кризисом.
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