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Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением

Осёл, свинья и лошадь помогают Арнольду Шварцнеггеру смириться со старением

Знаменитый умилительный зверинец 77-летнего Арнольда Шварценеггера, состоящий из миниатюрной лошади Виски, свиньи Шелли и ослицы Лулу и нескольких собак является ни чем иным, как средством борьбы с кризисом.

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