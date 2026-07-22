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Олег Газманов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Олег Газманов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Певец, композитор, поэт, народный артист РФ. Почетный гражданин города Калининграда. В судьбе Олега Газманова причудливо переплелись сталь военной доблести, романтика морских просторов, политика и безграничная стихия музыки.

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