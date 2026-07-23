Ущерб складам Wildberries на юге РФ оценили в 120 млрд

Эксперты аналитического агентства Data Insight подсчитали, что продавцы маркетплейса рискуют потерять от 100 до 120 миллиардов рублей, если товар на атакованных складах в Краснодаре и Невинномысске был полностью уничтожен.
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