Россияне пожертвовали на СВО 10 млрд рублей. На что потрачены деньги?

Путин отметил, что государство может обойтись без этой поддержки, но остановить ее невозможно. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые неравнодушно относятся к нуждам российских военнослужащих и пожертвовали на нужды фронта уже свыше 10 миллиардов рублей в рамках проекта ….