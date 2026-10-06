В Вене обсудили уроки трагедии Малого Тростенца и память о нацизме

Белорусский дипломат Андрей Дапкюнас на круглом столе в Вене, посвящённом трагедии Малого Тростенца, заявил, что человечество ошибочно считает нацизм навсегда ушедшим в прошлое, и предупредил о риске его возрождения при забвении уроков истории.
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