В Вене обсудили уроки трагедии Малого Тростенца и память о нацизме

Белорусский дипломат Андрей Дапкюнас на круглом столе в Вене, посвящённом трагедии Малого Тростенца, заявил, что человечество ошибочно считает нацизм навсегда ушедшим в прошлое, и предупредил о риске его возрождения при забвении уроков истории.