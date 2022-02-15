Berg PRESS

467 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    одно слово" зелёный Наркоман"«Кокаиновый нарко...
  • Сергей Oблезов
    То ,что у Киева есть порты, дело временное!Киев нанес новый ...
  • Boris Galoushko
    Что-то я не слышал до сих пор  об "Общероссийском офицерском собрании" хотя сам являюсь офицером запаса. И чем он зан...Генерал Борис Гро...

Кучма о возможном признании Россией ДНР и ЛНР: Это был бы выстрел себе в ногу

Кучма о возможном признании Россией ДНР и ЛНР: Это был бы выстрел себе в ногу

Президент РФ Владимир Путин не согласится на признание независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает второй президент Украины, экс-глава украинской делегации на переговорах в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх