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Американский генерал Ходжес рекомендовал Украине скопировать нацистскую Германию

Американский генерал Ходжес рекомендовал Украине скопировать нацистскую Германию

Чтобы победить, Украина должна перенять опыт Германии образца 1944 года, считает Бен Ходжес.Украина должна взять на вооружение нацистские практики Германии образца 1944 года, в том числе объявить тотальную мобилизацию с привлечением женщин.

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