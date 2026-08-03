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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уокер Кесслер и Коллин Секстон вместе отыграли тренировочный матч

Новички « Лейкерс » Уокер Кесслер и Коллин Секстон поучаствовали в полузакрытом тренировочном матче турнира Big A Classic в Атланте.

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