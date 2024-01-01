"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры"

Ко дню рождения Сталина в 2024 году "Коммунисты России" планируют открыть "Сталин-центры" в городах-миллионниках и областных центрах, а 21 декабря 2023 года направили предложения восстановить Сталинский район Москвы и возродить Сталинскую премию "Хочу сказать, что партия ставит себе задачу открыть "Сталин-центры" к следующему году, то есть к 145-летию со дня рождения Сталина, во всех городах-миллионниках РФ: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Свердловске, в Воронеже и в ряде других… Сетью "Сталин-центров" мы хотим покрыть все областные центры.