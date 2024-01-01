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"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры"

"Коммунисты России" планируют открыть в крупных городах "Сталин-центры"

Ко дню рождения Сталина в 2024 году "Коммунисты России" планируют открыть "Сталин-центры" в городах-миллионниках и областных центрах, а 21 декабря 2023 года направили предложения восстановить Сталинский район Москвы и возродить Сталинскую премию "Хочу сказать, что партия ставит себе задачу открыть "Сталин-центры" к следующему году, то есть к 145-летию со дня рождения Сталина, во всех городах-миллионниках РФ: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Свердловске, в Воронеже и в ряде других… Сетью "Сталин-центров" мы хотим покрыть все областные центры.

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Комментарии
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Ирина
Опять поганое срало хотят воздвигнуть,и репрессии за этим снова последуют?
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25 мин.
Валерий Викторович Баженов
Ивану грозному тоже следует памятники ставить. А так же Святославу за разгром хазарии.
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23 мин.
СП
Сергей Потемкин
Репрессии обязательно, а как вас ещё выжечь?
Ответить
18 мин.

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