Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для отца

Поющая телеведущая Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу. Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для отцаПо данным «СтарХит», Ольга Бузова потратила миллион рублей на новую улыбку для своего отца Игоря.