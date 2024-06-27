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Колесниченко о том, что бы сказала Баху при встрече: «Что я могу обсуждать с человеком, если он непробиваемый? Без толку говорить»

– Оказавшись в одном лифте с Томасом Бахом, что бы ему сказали? – Я бы не стала ничего ему говорить. Что я могу обсуждать с человеком, если он непробиваемый.

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