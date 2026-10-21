‼️🇷🇺🇺🇸 «Вы тоже гуманист, сэр»: Уиткофф выразил уважение Путину ▪️Во время переговоров спецпосланник президента США назвал Владимира Путина гуманистом, сравнив его в этом отношении с Дональдом Трампом.
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