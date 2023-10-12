В ВВО идет контрольная проверка войск за летний период обучения

Военнослужащие проверяемых соединений и воинских частей выполнят упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения, сдадут зачеты по вождению боевой техники, инженерной, тактической, специальной подготовке.
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