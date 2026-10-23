Над Россией взойдет Луна охотника. Стало известно, где можно будет увидеть необычное явлениеВ ночь на 26 октября россияне увидят полную Луну, которую называют Луной охотника.
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