Бекмансуров напал на вуз в Перми, когда там было много людей

Тимур Бекмансуров, студент первого курса юридического факультета, совершил нападение на Пермский государственный университет в тот день, когда в учебном заведении было особенно много людей, следует из материалов суда.
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