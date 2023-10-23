Русская армия уничтожила ракеты ВСУ у Геническа

Украинские боевики пытались нанести удар по Крыму через Херсонщину.Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что вчера вечером русские войска уничтожили 3 украинских ракеты, летевших в сторону Крыма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии