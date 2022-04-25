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Шутки кончились, время активировать инстинкт самосохранения Запада

Шутки кончились, время активировать инстинкт самосохранения Запада

Вот честно, давно не писал «Весёлых новостей» и пока что-то особо не шутится.   Единственное: на днях (с подсказки) родилась идея обыграть мировой политический расклад от 1830 года:     Чем не предмет для целого веера шуток, пусть даже грустных? Особенно с учётом текущего момента, главным из которых считаю очередной запрограммированный рывок России в сторону территориального расширения, а по сути, просто восстановления своих цивилизационных границ с возвращением утраченных территорий.

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