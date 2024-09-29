Что категорически нельзя чинить в автомобиле самостоятельно

Современные автомобили являются довольно сложными конструкциями, поэтому ремонт многих агрегатов самостоятельно лучше не производить, рассказал директор департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов.
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