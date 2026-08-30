"Воевать будут все, включая условно гражданское населние"

Экс-трошник и офицер Генштаба ВСУ на пальцах объясняет (https://www.facebook.com/oleksii.chkhalo/posts/pfbid0x9VxkZyP11jbxGZqYboPe3ov97FY3KwV9RY5V44HgoZtGmF9U4epLqQ2UdSH7xH3l), почему склады с БК и дальше будут размещать в жилых кварталах:«Воевать будут все, условно «гражданское» население будет маскировать собой военное производство, военных как таковых с их действиями и военные склады.