Где ваша совесть.., или почему за счет одних в СССР развивали других

С одной стороны мне не постоянно задают вопросы, для чего, во времена СССР, строили заводы, фабрики, дороги, школы, больницы, в бывших союзных республиках, оплачивая все это из средств более развитых регионов СССР.
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