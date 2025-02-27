В Дагестане признали: Ношение никабов ставит под угрозу общественную безопасность

Балу -

Хочешь носить никаб, хиджаб и паранджу?... Езжай туда, где их нося все женщины постоянно... А в России этим "замоташкам" делать нечего... Надо просто кошмарить их постоянно и они сами или размотаются, или сбегут... Второе предпочтительнее... Как их кошмарить?... Очень вежливо, но настойчиво - постоянные проверки документов сотрудниками МВД и Росгвардии... Увидел замотащку - останови и попроси предъявить документы и показать незакрытые голову и лицо... Через пару недель таких тотальных проверок они или очень захотят на историческую родину, или начнут исправляться... А если сопровождающий чурбан будет оказывать сопротивление или открывать свою поганую пасть - немедленная депортация за оказание сопротивления сотруднику при исполнении... Для начала можно предупредительным выстрелом прострелить колено или дубинкой по почкам...