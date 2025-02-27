Царьград Фото: Царьград Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов высказался на тему допустимости ношения никабов в России и получил одобрение граждан.
В Дагестане признали: Ношение никабов ставит под угрозу общественную безопасность
Комментарии
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Балу -
Хочешь носить никаб, хиджаб и паранджу?... Езжай туда, где их нося все женщины постоянно... А в России этим "замоташкам" делать нечего... Надо просто кошмарить их постоянно и они сами или размотаются, или сбегут... Второе предпочтительнее... Как их кошмарить?... Очень вежливо, но настойчиво - постоянные проверки документов сотрудниками МВД и Росгвардии... Увидел замотащку - останови и попроси предъявить документы и показать незакрытые голову и лицо... Через пару недель таких тотальных проверок они или очень захотят на историческую родину, или начнут исправляться... А если сопровождающий чурбан будет оказывать сопротивление или открывать свою поганую пасть - немедленная депортация за оказание сопротивления сотруднику при исполнении... Для начала можно предупредительным выстрелом прострелить колено или дубинкой по почкам...
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14 час.
ММ
Очевидно, что в нашей стране депутаты либо более дикие, чем в Среднеазиатских странах, либо фанатичные ваххабиты. Других вариантов нет!
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10 час.
М
ММ
Именно!!! Разматывать всех замоташек, тотально и очень долго проверять все документы по всем базам, ждать, пока сопровождающее лицо начнет выпендриваться и ложить его мордой в асфальт, вчиняя ему сопротивление сотрудникам полиции!
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10 час.
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