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The Eurasia Daily news agency

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The North-east of Germany "incorrectly" thinks about the "Nord Streams" — before the elections

The North-east of Germany "incorrectly" thinks about the "Nord Streams" — before the elections

On the eve of the elections to the regional parliament of Mecklenburg-Vorpommern, residents again confirmed that most of them are in favor of returning oil and gas from Russia.

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