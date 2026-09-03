On the eve of the elections to the regional parliament of Mecklenburg-Vorpommern, residents again confirmed that most of them are in favor of returning oil and gas from Russia.
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