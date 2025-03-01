Фигурист Галлямов получил серьезную травму ноги

Спортсмен травмировался во время исполнения программы Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в парном катании фигурист Александр Галлямов получил серьезное повреждение ноги во время турнира на Байкале, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии