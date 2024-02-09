Завтра начнется китайский Новый год: как привлечь удачу в 4721 году

Завтра начнется китайский Новый год: как привлечь удачу в 4721 годуКитайский Новый год, известный также как Весенний фестиваль (Чуньцзе), является наиболее значимым и продолжительным праздником в Китае и других восточно-азиатских странах.
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