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Завтра начнется китайский Новый год: как привлечь удачу в 4721 году

Завтра начнется китайский Новый год: как привлечь удачу в 4721 годуКитайский Новый год, известный также как Весенний фестиваль (Чуньцзе), является наиболее значимым и продолжительным праздником в Китае и других восточно-азиатских странах.

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