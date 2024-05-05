Архангельск встретил Светлое Христово Воскресение

Жители города рассказали, что для них значит светлый праздник Пасхи и почему для них это самый ожидаемый день в годуЖители города рассказали, что для них значит светлый праздник Пасхи и почему для них это самый ожидаемый день в годуНа праздник Светлой Пасхи утром пятого мая внутри церкви Успения Пресвятой Богородицы было многолюдно.