Шойгу сообщил, что в России кратно увеличили выпуск высокоточных боеприпасов для нужд армии

Министр провел совещание с командирамиГлава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в стране кратно увеличилось производство снарядов для обеспечения войск.
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