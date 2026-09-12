Путин: приходу многополярного мира сопротивляются адепты теории «цветущего сада» Идеи многополярного мироустройства встречают жёсткий отпор со стороны тех, кто расс.
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