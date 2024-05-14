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Смена короны монополиста: газоснабжение Европы снова зависит от одной компании

Смена короны монополиста: газоснабжение Европы снова зависит от одной компании

Европейская топливная отрасль не может обойтись без зависимостей. С радостью отвергнутая привязанность к российскому «Газпрому» обошлась ЕС более дорогой и нервной заботой относительно обеспеченности в плену у нероссийской компании.

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