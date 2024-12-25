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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Студент из Южного Тушина выиграл чемпионат профессионального мастерства

Студент из Южного Тушина выиграл чемпионат профессионального мастерства

Третьекурсник политехнического колледжа им. П.А.Овчинникова на улице Свободы Данила Соловянов выиграл национальный чемпионат «Профессионалы» в компетенции «Производство и сборка изделий авиационной техники».

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