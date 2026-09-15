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Иркутск Сегодня

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Пожар произошел в центре Иркутска

Вечером 15 сентября в Иркутске произошел пожар в административном здании на улице Рабочего Штаба. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, площадь пожара составила 690 квадратных метра.

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