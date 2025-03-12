В АКОРТ призвали ФАС обратить внимание на демпинг маркетплейсов

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), представляющая интересы крупнейших российских ритейлеров, обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением ограничить объем инвестиций маркетплейсов в скидки, сообщает РИА "Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии