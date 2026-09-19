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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» может отдать 16-летнего Доумана в аренду зимой. В игроке заинтересован «Лутон» Уилшера

«Арсенал» допускает возможность ухода Макса Доумана в аренду в зимнее трансферное окно. По информации BBC, клуб готов рассмотреть такой вариант, если он будет способствовать развитию 16-летнего полузащитника.

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