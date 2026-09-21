Депутат Аксененко: основной риск создает выплата ипотеки после выхода на пенсию

Возраст 40, 45 или 50 лет сам по себе не делает оформление ипотеки чрезмерно рискованным. Опасность возникает, если значительная часть выплат приходится на период возможного снижения доходов перед пенсией или после ее назначения.
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