Мутаб: Роналду может перейти в «Байер»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Байер» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Альхаз Мутаб в социальных сетях, в приглашении 39-летнего португальца заинтересован главный тренер команды Хаби Алонсо.