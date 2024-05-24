Мутаб: Роналду может перейти в «Байер»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может перейти в «Байер» в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Альхаз Мутаб в социальных сетях, в приглашении 39-летнего португальца заинтересован главный тренер команды Хаби Алонсо.
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