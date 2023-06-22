Как работает «линия Суровикина»: разбор Военной хроники

С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск в рамках начавшегося контрнаступления. Все атаки были отбиты, но мало кто понимает, почему наступление украинской армии дало сбой в своей самой верхней точке Источник: starbiography.
С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск в рамках начавшегося контрнаступления. Все атаки были отбиты, но мало кто понимает, почему наступление украинской армии дало сбой в своей самой верхней точке Источник: starbiography.
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