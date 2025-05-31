🌡️⛅🌧️🌩️Прогноз погоды 31 мая. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой 🌧️ дождь. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, Температура воздуха: ночью +15.
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🌡️⛅🌧️🌩️Прогноз погоды 31 мая. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой 🌧️ дождь. Ветер юго-западный, южный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, Температура воздуха: ночью +15.