Траоре перешел из «Марселя» в «Дженоа» на правах аренды с правом выкупа

26-летний вингер Хамед Траоре перешел в «Дженоа» из «Марселя» на правах аренды. « Дженоа » объявляет о заключении соглашения с « Марселем » об аренде атакующего полузащитника Хамеда Джуниора Траоре с правом последующего выкупа.
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