Обзор сервиса ABR. PRO для систематизации и масштабирование бизнеса. Главные преимущества

Ну какой собственник не мечтает о "системном бизнесе"? Оргструктура компании четко определена, показатели производительности сотрудников измеряются статистиками, есть четкая система планирования работы руководителей и адаптация новых сотрудников.
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