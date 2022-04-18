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Выгнали не того персонажа! Жюри шоу «Маска» о том, что Козерог должен был остаться: «Самое важное в профессии жюри — это быть честным…»

Выгнали не того персонажа! Жюри шоу «Маска» о том, что Козерог должен был остаться: «Самое важное в профессии жюри — это быть честным…»

Один из самых ярких, популярных и увлекательных проектов на ТВ «Маска» сейчас стал особенно актуален для зрителей, ведь многие программы были попросту удалены из эфира на некоторое время.

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