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Черышев может покинуть «Венецию». У него 4+2 в 24 играх в Серии Б

Денис Черышев может покинуть «Венецию» этим летом. Спортивный директор итальянского клуба Филиппо Антонелли не стал комментировать эту информацию, сообщает «Спорт-Экспресс».

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