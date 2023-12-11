Зачем тратить деньги на заводские маяки, когда оштукатурить откосы можно без них? Быстро и ровно!

Добрый день, уважаемые гости и подписчики моего канала! В данной статье я хотел бы показать самоделку из обычной дюймовой доски, с помощью которой я оштукатурил все дверные и оконные откосы в своем доме, дополнительно не устанавливая никакие маяки, кроме перфорированного уголка на углах стены и откоса.
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