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Царьград

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США не смогли удержать влияние G7: "Большая семёрка" превратилась в маленькую

США не смогли удержать влияние G7: "Большая семёрка" превратилась в маленькую

"Большая семерка", которая недавно была главной экономической и политической силой в мире, теперь уже не так влиятельна.

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