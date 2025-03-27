Премьер-министр Канады заявил, что США никогда не будут владеть страной

Соединенные Штаты никогда не будут владеть Канадой и власти этой страны будут противостоять любым попыткам ее ослабления, заявил канадский премьер-министр Марк Карни 27 марта в эфире телеканала Global News.
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