Гренландский министр негативно отреагировала на идею стать частью США

В Гренландии представители власти отреагировали на предложение острову стать частью США. Так, Наая Натаниэльсен, министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии, заявила.
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