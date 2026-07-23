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Песни, которые объединяют: в Твери состоится концерт «Пою тебе, моя Россия»

Песни, которые объединяют: в Твери состоится концерт «Пою тебе, моя Россия»

В парке Победы Твери состоится концерт «Пою тебе, моя Россия» МАУ «Дирекция парков» города Твери приглашает жителей и гостей города на концерт «Пою тебе, моя Россия», который пройдёт в парке Победы 26 июля 2026 года.

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