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Фердинанд о Роналду: «Жезушу нужно извиниться, иначе его уволят. Тренеру следует публично признать: «Я неправильно оценил ситуацию»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Жорже Жезушу нужно извиниться из-за ситуации с Криштиану Роналду.

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