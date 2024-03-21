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RS: на Украине больше западных войск и наемников, чем кажется на первый взгляд

RS: на Украине больше западных войск и наемников, чем кажется на первый взгляд

Запад неохотно признается в своем прямом участии в конфликте на Украине. Однако простое отслеживание информационных сообщений в открытых источниках дает представление о численности иностранцев, воюющих на стороне Киева.

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